現在放送中のテレビ朝日系木曜ドラマ『プライベートバンカー』（木曜よる9時）。第4回が1月23日に放送予定です。【写真】堺正章が大物政治家に！国政を牛耳るフィクサーの顔は…プライベートバンカーとは、実際に存在する職種で、富裕層を相手に資産管理や資産形成の助言を行う“マネーのプロフェッショナル”。主演の唐沢寿明さんが演じるのは、圧倒的な金融知識と人脈を持ち、富豪たちの資産や利益を守るためなら何でもやる“悪