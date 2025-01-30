ユベントスのチアゴ・モッタ監督が29日に行われ、0-2で完敗したチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェイズ最終節ベンフィカ戦を振り返った。既にプレーオフ進出は決まっていたものの、勝利すればラウンド16ストレートインの可能性もあった中、ベンフィカにホームで完敗したユベントス。セリエA初黒星を喫したナポリ戦に続く黒星で公式戦連敗となった中、モッタ監督は敗戦を受け入れた。｢今日はアタッキングサードで違いを生めなかっ