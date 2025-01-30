空腹時の?飯テロ?は我慢できない…怒りの投稿が話題元乃木坂46で女優の生駒里奈が自身のXを更新。電車内での出来事について投稿を行った。乃木坂46同期の若月佑美（右）と?仲良しショートカット?2ショット（生駒のX@ikoma_chandesuより）生駒は「誰だよ！電車にテイクアウトでカレー持ってきたやつ！」と怒気を込めた口調で投稿。続けて「空腹が加速してえぐいだろうが！！！」とその理由を書きこみ、夕食前の空腹時をふいに襲