モデルの蛯原友里（45）が自身のインスタグラムを更新。素顔の近影を公開し、話題になっている。「メガネのエビちゃんも美人」蛯原のインスタグラムyuri_ebiharaより「最近のあれこれ」と綴り、黒縁に中縁ゴールドの眼鏡をかけた写真やスマホいじっている動画などをアップ。「ナチュラルな瞬間も美しくて可愛い」蛯原のインスタグラムyuri_ebiharaよりこの投稿にフォロワーからは「いつまでもいつまでもずーっと変わらない」