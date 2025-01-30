福岡県警大牟田署は30日、大牟田市の個人住宅固定電話に29日午後7時過ぎ、息子を名乗る男から「大牟田北高校同窓会のハガキを取りに行く」「2日後にまた連絡する」などと言われる不審電話が発生しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。