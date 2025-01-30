消防団員が業務上横領の疑いで逮捕されたことを受け静岡県の磐田市消防団は1月29日夜、臨時の集会を開き会計管理の適正化に向けた再発防止策を共有しました。 【写真を見る】「同じ過ちを繰り返さないよう」業務上横領容疑で消防団員逮捕 臨時集会で再発防止策共有＝静岡・磐田市消防団 ＜磐田市消防団 門奈良則団長＞ 「団員1人1人がこの問題に真摯に取り組み、今後2度と同じ過ちを繰り返さないよう襟を正していきましょう」