スズキは30日、本格的な四輪駆動車の機能と走破性を持つ『ジムニー』シリーズで初となる5ドアモデル新型『ジムニー ノマド』を4月3日より発売すると発表した。【写真多数】カッコイイ！『ジムニー ノマド』カラーラインアップ＆内外装全部見せ新型『ジムニー ノマド』は、「本格的な悪路走破性を持つ5ドアコンパクトクロカン4×4」をコンセプトに、ジムニーシリーズ最大の魅力である悪路走破性を維持しながら、リヤドアの採用