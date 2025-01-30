政府は、相手のサイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」について、防衛省がある東京・市ヶ谷の周辺に、警察と自衛隊の合同拠点を新設し、同じ拠点で運用することを検討していることがわかった。今国会で提出される能動的サイバー防御を導入するための関連法案の概要によると、攻撃元への侵入・無害化は原則として警察が担う一方、外国勢力による国や自治体、重要インフラなどへの「極めて高度に組織的かつ計画的」な攻撃に