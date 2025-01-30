全国財務局長会議に臨む加藤財務相＝30日午前、財務省財務省は30日、全国財務局長会議を開き、1月の経済情勢報告を公表した。景気の基調を示す総括判断で、全国11地域のうち、北海道を前回の2024年10月判断から「持ち直している」に引き上げた。残る東北や関東、近畿など10地域は据え置いた。全国の景気の基調を示す全局総括判断は「一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復しつつある」に据え置いた。据え置きは6四半期連続