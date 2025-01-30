ロッテのグレゴリー・ポランコ外野手が２９日、インスタグラムでプロポーズに成功したことを報告した。ポランコは「ＭＡＲＲＹＭＥ」と記された電飾メッセージの前で、プロポーズ。跪いてお相手の手を取る写真や、プレゼントした指輪の写真も公開した。ポランコは２２年に巨人入りし、２３年からはロッテに在籍。お相手はＮＰＢ入り以前からのパートナーで、２人の子供も含めた家族写真も公開していた。コメント欄ではロ