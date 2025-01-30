大阪市東成区で29日、木造3階建て住宅で火災が発生した。火は大きく燃え広がって隣家にも延焼し、約9時間後に鎮火された。住宅には、高齢夫婦と息子の3人が暮らしていたが、2人が死亡、50代の男性が重体となっている。警察は、死亡した2人が高齢夫婦とみて、身元の確認を進めている。木造3階建ての家から炎…真っ赤な炎と大量の煙が立ちのぼる大阪市東成区で29日午前4時、住宅街でカメラがとらえたのは、立ちのぼる真っ赤な炎とあ