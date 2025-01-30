ソニー・クリエイティブプロダクツは1月31日〜2月16日、「リサとガスパール」の日本語版出版25周年コラボレーションイベントを、JR上野駅にて開催する。メインビジュアル期間中は、JR上野駅ホームに設置された全長約100mの映像投影機能を備える「PLATFORM13」にて、100点以上の「リサとガスパール」アートによるスペシャルムービーを放映する。各所では、原作者が描き下ろした「パンダアート」をキービジュアルに、コラボ装飾を展