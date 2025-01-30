1月30日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、短時間労働者の厚生年金加入拡大に向けた改革に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「緊縮の政府が増税先送りみたいなことをするぐらい地獄を見るヤツが多いんでしょうね」 厚生労働省は29日、パートら短時間労働者の厚生年金加入拡大に向けた改革を巡