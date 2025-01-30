ルワンダ軍の支援が指摘されるコンゴ民主共和国の反政府武装組織「3月23日運動（M23）」は29日、東部の主要都市ゴマの制圧後、南方の近隣都市ブカブに向けて進軍した。ロイター通信などが報じた。M23が一帯での支配を確立すれば、コンゴ政府は世界的な鉱物資源の産地を失うことになる。コンゴ民主共和国の地図ブカブは、ルワンダと対立する隣国ブルンジにも近い。M23の進軍が止まらなければ、戦闘が周辺国にも拡大していく恐れ