お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄が30日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。29日に都内のホテルで行われた、将棋の藤井聡太竜王（名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖＝22）就位式について語った。藤井竜王は第37期竜王戦7番勝負で佐々木勇気八段の挑戦を受け、4勝2敗で防衛して4連覇を達成した。来期も防衛すれば連続5期獲得となり、「永世竜王」の称号を得られる。高橋は芸能界きっての将棋ファンで、NHK−E