『世界のすべては、ひとつの舞台～シェイクスピアの旅芸人』 舞台『世界のすべては、ひとつの舞台～シェイクスピアの旅芸人』が水戸芸術館ACM劇場で開幕した。舞台写真が到着。 『世界のすべては、ひとつの舞台～シェイクスピアの旅芸人』は、シェイクスピア作品を新しい翻訳と演出で創造する 水戸芸術館の新企画シリーズの第一弾。シェイクスピア作品の劇中劇（『ハムレット』『夏の夜の夢』『テンペ