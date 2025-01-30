中島美嘉が自身のInstagramを更新し、ニューヘアスタイルを公開した。 ■中島美嘉のニューヘアスタイルに「カッコいい！」とファンが反応 【写真】ワイルドな雰囲気のパーマヘアで大胆にイメチェンした中島美嘉 中島は、「パーマかけましたー」と綴り、ニューヘアスタイルを披露。髪の毛全体は、くるくるとしたパーマがかかっており、ここ最近センター分けにしていた前髪は目