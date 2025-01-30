卓球の日本一を決める「天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会」は30日から2月2日にかけて、愛知県のスカイホール豊田にてダブルスが行われる。前週に実施されたシングルスに続いての分離開催で優勝が争われる。女子ダブルスで第1ブロックに入ったのが佐藤瞳、橋本帆乃香（ミキハウス）ペア。昨季は準優勝に終わったカットマンペアには初優勝の期待がかかっている。 ■昨年躍進の面々が上位窺う シングルス、ダブルス