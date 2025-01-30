【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■道枝駿佑（なにわ男子）のファッション観を感じられるインタビューも！ 道枝駿佑（なにわ男子）が『MEN’S NON-NO』3月号増刊カバーに登場する。 『MEN’S NON-NO（以下、メンズノンノ）』は、2月7日に、2025年3月号を通常版/増刊の2バージョンで発売する。通常版の表紙を飾るのは、鈴鹿央士、豊田裕大、水沢林太郎、野村康太のメンズノンノ専属モデル4人。専属モデ