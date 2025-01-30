30日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝154円53銭前後と、前日午後5時時点に比べ75銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円09銭前後と69銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース