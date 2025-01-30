よく晴れた1月下旬の昼すぎ、東京都内のオフィス街で、身長差35cmの“夫婦の姿”をキャッチ。スーツ姿の俳優・城田優が真剣なまなざしで見つめる先には、“妻”である元日向坂46の齊藤京子が佇んでいる――。居合わせた通行人が語る。「ドラマ『いきなり婚』（日本テレビ系）の撮影をしていました。オフィス街ということもあり、サラリーマンたちが多く歩いていたのですが、城田さんと齊藤さんにすぐ気づいていました。2人の身長