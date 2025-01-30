女優の橋本環奈（25）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は31日、第85話が放送される。さくら通り商店街では、SNSでインパクトのある発信をしたおかげで新たな客がやって来て、店主たちが活気づく。そんな折、聖人（北村有起哉）の理容店に翔也（佐野勇斗）が来て、聖人の仕事ぶりに関心していると、通りで佐久間美佐江（キムラ緑子）が敵視しているショッピングセンタ