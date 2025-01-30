東京証券取引所＝東京・日本橋兜町日本取引所グループ（JPX）は30日、傘下の東京証券取引所に勤務していた元社員がインサイダー取引をしたとして昨年12月に在宅起訴されたことを受け、山道裕己最高経営責任者（CEO）の月額報酬を2カ月間、50％減額する処分を発表した。他に東証の岩永守幸社長ら幹部2人も報酬を減額する。JPXは処分の理由を「（金融庁から）報告徴求命令を受けたことを厳粛に受け止め、責任の所在を明確化する