Image: Florence Ion - Gizmodo US Apple（アップル）のマネっぽい？ でも、それだけじゃなさそう。Samsung（サムスン）がGoogle（グーグル）と共同開発中のVR/ARグラス「Project Moohan」のハンズオン動画が公開されました。これを見ると、やっぱりSamsungとGoogleのインスピレーションになったのは、Apple Vision Proなんだろうなと感じます。テック記者の中には、去年の時点でProject Moo