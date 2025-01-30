【PS Plus：2025年2月のフリープレイ】 提供期間：2月4日～3月3日 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」において、2月の日本向けフリープレイを公開した。2月4日より配信を予定。 2月は協力型シューティング「Payday 3」が登場する。本作では伝説の犯罪集団「PAYDAY Gang」とな