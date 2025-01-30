【モデルプレス＝2025/01/30】女優の小池栄子が30日、都内で行われた「タカミスキンピール」20周年記念CM披露会見に、福士蒼汰、松岡茉優とともに出席。グラビア時代を回顧した。【写真】小池栄子、美スタイル際立つ肌見せドレス姿◆小池栄子、20歳のグラビア時代を回顧美しいスタイルが際立つブルーのノースリーブドレス姿で登場した小池。「20歳の頃の自分」という話題になると、「20歳ぐらいというのはグラビア真っ盛りだったん