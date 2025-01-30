岡山南警察署 岡山南警察署は30日までに清掃作業員（17）、高校2年生（17）、アルバイト（16）、解体作業員（16）、建設作業員（17）の少年5人（いずれも岡山市）を道交法違反の疑いで逮捕しました。 警察の調べによると、5人は他の少年ら5人と共謀して、2024年10月11日午前3時25分ごろから3時30分ごろまでの間、岡山市南区浦安本町から築港新町の約1.6kmをバイク5台に2人乗りするなどして並進。道路いっぱいに広がって低速