ソニー生命保険（東京都千代田区）が、事実婚を含む配偶者がいる20〜39歳の男女1000人に「20代・30代共働き夫婦の生活意識調査」を実施。その一環で調べた「“理想の妻”だと思う芸能人」の結果をランキング形式で紹介しています。調査は、2024年11月15日〜26日にインターネットで実施。男性500人、女性500人の有効サンプルをもとに集計。3位は俳優の北川景子さんでした。40票を獲得。2位はタレントの藤本美貴さんで63票。1