押井守監督が手がけるSF長編アニメーションの金字塔『イノセンス』の公開20周年を記念し、士郎正宗の漫画を原作とし、押井監督が手がけた『イノセンス』と『GHOST IN THE SHELL／攻殻機動隊』の2作品が、4Kリマスター版で、2月28日から2週間限定でTOHOシネマズにて同時公開されることが決定した。2004年の劇場公開から昨年20周年を迎えた『イノセンス』は20年ぶりにスクリーンでのロードショー公開となり、4Kリマスター版は初の