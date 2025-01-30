俳優の大沢たかおが29日にインスタグラムを更新。カジュアルな装いのオフショットを披露すると、ファンから驚きの声が相次いだ。【写真】大沢たかお、キャップ＋半袖シャツのオフショット大沢が飛行機の絵文字と共に投稿したのは空港で撮影されたオフショット。写真には、キャップに半袖Tシャツ、リュックを背負った大沢の姿が収められている。カジュアルな装いの大沢に、ファンからは「大沢さんどんどん若返ってませんか!?