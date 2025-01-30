お笑いコンビ「日本エレキテル連合」の中野聡子が３０日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを公開した。「宣材写真を新しく撮り直しました」と伝え、相方の橋本小雪との２ショットを掲載。ともにナチュラルメイクでガーリーな服を着用し、ピースサインで笑顔を見せている。中野は「２枚目のお衣装も素敵（すてき）だったのですが、これから宣材写真は１枚目を使います。せっかくなので載せました」とし「タグ付