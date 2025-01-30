新横綱豊昇龍（立浪）が３０日、都内の部屋で綱打ち、横綱土俵入りの練習を行った。午前９時過ぎから出羽一門の関取衆も加わって綱を編み、１１時前に完成。豊昇龍の体に合わせて綱の長さ、形を整え、１１時半ごろに出来上がった。武蔵川親方（元横綱武蔵丸）の指導を受け、１５分ほどで流れを掴んだ。親方は「四股が重い。せりあがりがきれい。覚えるのが早いよ」と語った。豊昇龍は「難しかった。横綱は重い」と語った。