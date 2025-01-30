1月27日に行われたフジテレビの再会見は、10時間半の長丁場に渡った。【写真】昔はもっとひどかった…フジの女子アナ3人が出版した“ほぼ裸状態”の表紙本23日に芸能界引退を表明した中居正広の女性トラブルへの関与が取り沙汰されているフジテレビは、17日に会見を行うも、参加者や撮影を制限し批判が殺到。質問数を無制限としたオープンな形の再会見は異例の長時間となった。参加した記者たちからの質問では、この場にフジ