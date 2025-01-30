アタランタのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、自身が率いるチームのパフォーマンスに満足しているようだ。日本時間1月30日に行われたCLリーグフェーズ第8節でアタランタはバルセロナと対戦し、引き分けた。これによりリーグフェーズにおいて9位を確定させ、ノックアウトフェーズ進出に向け、プレイオフへと進むことになる。この試合、アタランタは強豪バルセロナ相手に一歩も引かず、2度追いついて引き分けに持ち込んだ。『Fo