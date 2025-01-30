AIRDO（エア・ドゥ）は、「搭乗者数4,000万人達成キャンペーン」の第1弾を実施する。全路線が片道6,000円となる「DOセール」を2月3日から9日まで実施する。搭乗期間は4月7日から5月31日まで。旅客取扱施設使用料は別途必要となる。また、「MyAIRDO」の新規入会で200ポイントを全員に付与する。2月1日から3月31日までに入会し、5月31日までに搭乗した人が対象となる。キャンペーンコードは「40MTY」。エア・ドゥは1998年12月に就航