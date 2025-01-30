JCB、広島銀行、ひろぎんクレジットサービス、JR西日本、ゆめカード、KDDI、ブリッジ・モーション・トゥモローの7社は、「広島キャッシュレス推進プロジェクト -Hiroshima C-Project-」を発足した。広島の都心部や観光地、スタジアム周辺エリアにおけるキャッシュレス化を促進し、地域の活性化を目的としている。 広島の経済圏は、駅周辺の再開発や新スタジアムの開業により活性化しており、県外