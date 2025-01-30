東京・福生市の公園のトイレに放火したとして、57歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、岸沢茂昭容疑者は去年10月、福生市の公園内に設置されたトイレに火をつけた疑いがもたれています。火は、このトイレの壁や天井などを焼きましたが、けが人はいませんでした。その後の防犯カメラの捜査などから岸沢容疑者の関与が浮上したもので、調べに対し「トイレでたばこは吸いましたが、火はつけていません」と容疑を否認している