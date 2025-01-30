女優の筧美和子（３０）が２９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。ヘアメイクをブチぎれさせたエピソードを告白した。この日は「温泉大好き女子が大集合！この冬行くべき温泉発表ＳＰ」として出演者がトークを繰り広げた。サウナが大好きという筧は「調べてみたら『５７７の法則』というのがあって」と、５分サウナ→２分水風呂→１０分外気浴、さらに７分サウナ→２分水風呂→１０分外気浴を２度繰り返すと説