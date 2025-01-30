ヤクルトが１月１日付でＮＰＢ経験がない平岡佑梧氏（２４）を中四国担当スカウトに抜てきした。平岡氏は兵庫の県立高・津名、国立の香川大を経て、四国ＩＬｐ香川へ入団。最速１４８キロ右腕としてドラフト候補にも挙がったが２３年に引退した。香川の球団職員として働く傍ら、１２球団へスカウトへの転身を希望する手書きの手紙を送付。全球団に断られながらも、熱心なプレゼンを続けて夢をかなえた。１２球団でプロ経験がな