[ブリュッセル ２９日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）のコスタ欧州理事会議長（大統領）は２９日、デンマークの主権はＥＵにとって「本質的な問題」だと述べた。トランプ米大統領がデンマーク自治領のグリーンランドを米国領とすることに関心を示しているのを受けたもので、ユーロニュースとのインタビューで「デンマークの領有権と主権、国境の安定は、明らかに本質的な問題だ」と語った。ＥＵのカラス外交安全保障上級代表（