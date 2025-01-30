［エインシャム（英国）２９日ロイター］ - 英国のリーブス財務相は２９日、欧州で最も利用が多いロンドンのヒースロー空港に新滑走路（第３滑走路）を建設する計画を支持すると表明した。過去の政権下で計画の遅延が長期化していたが、新滑走路建設により航空便を増やして輸出先の拡大を図る。低迷する英経済立て直し策の目玉と位置づけ、積み上がる公債残高の早期削減を不安視する債券市場から信頼を取り戻す方針だ。ヒ