【モデルプレス＝2025/01/30】LAPONEグループ所属アーティストJO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）らの合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』にて、JO1とINIのメンバー22人が自らが企画・演出を考える特別なソロステージ「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を開催中。ここでは、29日にシアターGロッソで行われたINIの尾崎匠海の公演「CAFE」をレポートする。【写真】尾崎匠海のソロ公演◆尾崎匠海「カフ