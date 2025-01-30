【プラレール リアルクラス 485系特急電車(JR九州･みどりエクスプレス)】 2月22日発売予定 価格：7,700円 タカラトミーは鉄道模型「プラレール リアルクラス 485系特急電車(JR九州･みどりエクスプレス)」を2月22日に発売する。価格は7,700円。 「JR九州･みどりエクスプレス」は、博多駅-佐世保駅間を、鹿児島本線・長崎本線・佐世保線