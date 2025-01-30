「劇映画 孤独のグルメ」にダニエル八田役で出演している俳優マイケルキダ。「テレ東プラス」は、マイケルキダが運営する会員制のコミュニティ畑「GrowHayama」を取材。自らの手で開墾し、畑に集まる仲間とさまざまなワークショップを開催している。【動画】「孤独のグルメ」を無料配信中！配信限定作品も！野菜や果物はもちろんのこと、小屋や茶室、ピザ釜に至るまで、何でも自分流に独創的につくり上げてしまうマイケ