【ナイトシーザー】 6月 発売予定 価格：6,380円 コトブキヤは、プラモデル「ナイトシーザー」を6月に発売する。価格は6,380円。 本製品は、同社プラモデルシリーズ「無限邂逅メガロマリア」より、アナザーを狩るトリガーたちの頼れる相棒のビークル型アイテム「ナイトシーザー」をプラモデ