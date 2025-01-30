イラク・バスラ県にあるラタウィ油田のバスラ天然ガス処理施設。（２０２４年１２月２７日撮影、バスラ＝新華社記者／段敏夫）【新華社バスラ1月30日】石油・天然ガス資源が豊富なイラクでは関連産業が国民経済の主導的地位を占めるが、環境に配慮したエネルギー開発モデルの欠如や原油の生産時に同時に採取される余剰随伴ガスの焼却などが、南部バスラ県など重要産油地で大気汚染を深刻化させている。中国企業はここ数年、イラ