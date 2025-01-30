俳優の倉科カナ（37）が30日、自身のインスタグラムを更新。生脚あらわな“超ミニ”ショットを公開した。【写真】「美脚の王様」“超ミニ”生脚全開コーデを披露した倉科カナ倉科は、青りんごの絵文字とともに3枚の写真をアップ。ファッションブランド『Delvaux』のアイテムを使ったコーデを着こなし、“超ミニ”ボトムスからまぶしい生脚を披露している。この投稿に「美脚の王様」「スタイル良過ぎて目がバグる」「美脚にビ