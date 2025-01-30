東京証券取引所の社員がインサイダー取引に関与した疑いが判明した問題で、東証を傘下に持つ日本取引所グループ（ＪＰＸ）は３０日、独立社外取締役による「調査検証委員会」から調査報告書を受領したと発表した。また、ＪＰＸは山道（やまじ）裕己最高経営責任者（ＣＥＯ）ら役員３人の月額報酬を２か月間５０％減額するなどの処分を行うと発表した。ＪＰＸは昨年９月２７日付で同委員会を設置した。報告書では、組織内に「イ