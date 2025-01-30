読売テレビ・日本テレビ系で現在放送中のプラチナイト木曜ドラマ『私の知らない私』（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット／毎週木曜よる11：59〜0：54）。第4話「願望」が1月30日に放送予定です。【写真】幸せそうに笑っていた翠がなぜ…単独初主演の小野花梨、そして、馬場ふみか・兵頭功海・小池徹平といった出演陣で贈る、予測不能なヒューマン・ラブサスペンスドラマ『私の知らない私』。主人公・羽田芽衣が目覚めると、1年間