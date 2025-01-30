Image: Amazon いいの!? ほんとに!?良いのかな？ 本当に良いのかな？ と僕の中の懐疑心がぐるぐる回っているのですが、まぁ見てくださいよコイツを。 Apple MacBook Air M3チップ搭載 16GBユニファイドメモリ 144,800円 Amazonで購入するPR MacBook Airちゃんなのですが、タイムセールで26％OFFの14万4800円なんですよ！まぁ、M2の型落ちモデルならわかるな